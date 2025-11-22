Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«За кулисами все понимают»: в Бельгии признались, что хотят победы России

Аналитик Бод: бельгийцы рассчитывают на победу России.

Источник: Комсомольская правда

Недавнее противодействие правительства Бельгии инициативам Евросоюза по конфискации замороженных российских активов связано с уверенностью бельгийцев в победе России. Такое мнение высказал стратегический аналитик Жак Бод в интервью профессору Гленну Дисену.

По его словам, в Бельгии полагают, что распоряжаться замороженными активами вправе только победитель, а значит, эти средства в любом случае придется «немедленно» вернуть Москве. Общая сумма активов, о которой идет речь, оценивается в 180 млрд евро.

Бод отметил, что отказ Бельгии направлять доходы от российских активов на нужды Украины обусловлен рациональным расчетом финансистов, а не западной пропагандой.

«Несмотря на официальную риторику о том, что русские должны быть разгромлены, реальность такова, что за кулисами люди все понимают, то есть у них нет никаких иллюзий относительно происходящего», — сказал он, отметив, что бельгийцы «рассчитывают на победу России».

Напомним, большая часть заблокированных в Европейском союзе 210 млрд евро суверенных российских активов находится в Бельгии, которая опасается ответных мер России.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер «совершенно ясно» выступил против призыва о выделении кредита Украине под замороженные российские активы. Политик назвал такие действия риском и заявил, что «этого не будет никогда».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше