Пушков: слова Вэнса указывают на провал прошлого курса США по Украине

Сенатор Алексей Пушков заявил, что слова вице-президента США Джей Ди Вэнса об украинском урегулировании указывают на несостоятельность предыдущего курса Вашингтона по конфликту.
«Джей Ди Вэнс назвал фантазией представление о том, будто санкции, деньги и оружие от США могут разрешить конфликт на Украине. Это заявление на сегодняшний день является наиболее полным признанием несостоятельности всего предыдущего курса США в украинском кризисе», — написал Алексей Пушков в Telegram.
По его словам, изменения в политике США стали причиной вероятного ухода из администрации спецпосланника американского лидера по Украине Кита Келлога.
«Его подход, близкий к подходу руководителей ЕС, не вписывается в выбранный Трампом курс и его мирный план», — объяснил сенатор.
Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что разрешить украинский конфликт могут только «умные люди, живущие в реальном мире». Он назвал фантазией представление, что в этом может помочь поддержка Украины и ужесточение санкций в отношении РФ.