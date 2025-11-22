Пушков: слова Вэнса указывают на провал прошлого курса США по Украине

«Джей Ди Вэнс назвал фантазией представление о том, будто санкции, деньги и оружие от США могут разрешить конфликт на Украине. Это заявление на сегодняшний день является наиболее полным признанием несостоятельности всего предыдущего курса США в украинском кризисе», — написал Алексей Пушков в Telegram.