Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: чиновники в Киеве осознали невозможность скорого вступления в НАТО

По данным издания, украинские политики в частном порядке отмечают, что присоединение к военному блоку возможно лишь спустя многие годы.

Источник: Аргументы и факты

Украинские чиновники в частных разговорах признают, что вступление страны в НАТО в обозримом будущем недостижимо. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, комментируя план США по мирному урегулированию на Украине, включая пункт об отказе Киева от стремления к членству в Североатлантическом альянсе.

По данным издания, украинские политики в частном порядке отмечают, что присоединение к военному блоку возможно лишь спустя многие годы. При этом США публично указывали, что не рассматривают это как реальный сценарий в ближайшее время.

Газета также пишет, что киевские власти ранее настаивали на необходимости членства в НАТО для обеспечения долгосрочной безопасности страны и закрепили соответствующую цель в конституции. Как отмечают аналитики WSJ, отказ от этой позиции вызвал бы неоднозначную реакцию и потребовал бы внесения изменений в законодательство.

Напомним, американская делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября передала Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Согласно данным Financial Times, план, включающий 28 пунктов и одобренный президентом США Дональдом Трампом, предусматривает значительные уступки со стороны Киева.

Reuters ранее сообщало, что администрация США потребовала от Украины подписать документ до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведданными.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше