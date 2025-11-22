WSJ: чиновники в Киеве осознали невозможность скорого вступления в НАТО

Газета также пишет, что киевские власти ранее настаивали на необходимости членства в НАТО для обеспечения долгосрочной безопасности страны и закрепили соответствующую цель в конституции. Как отмечают аналитики WSJ, отказ от этой позиции вызвал бы неоднозначную реакцию и потребовал бы внесения изменений в законодательство.