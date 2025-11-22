WSJ: чиновники в Киеве осознали невозможность скорого вступления в НАТО

Украинские чиновники в частных разговорах признают, что вступление страны в НАТО в обозримом будущем недостижимо. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, комментируя план США по мирному урегулированию на Украине, включая пункт об отказе Киева от стремления к членству в Североатлантическом альянсе.
По данным издания, украинские политики в частном порядке отмечают, что присоединение к военному блоку возможно лишь спустя многие годы. При этом США публично указывали, что не рассматривают это как реальный сценарий в ближайшее время.
Газета также пишет, что киевские власти ранее настаивали на необходимости членства в НАТО для обеспечения долгосрочной безопасности страны и закрепили соответствующую цель в конституции. Как отмечают аналитики WSJ, отказ от этой позиции вызвал бы неоднозначную реакцию и потребовал бы внесения изменений в законодательство.
Напомним, американская делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября передала Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Согласно данным Financial Times, план, включающий 28 пунктов и одобренный президентом США Дональдом Трампом, предусматривает значительные уступки со стороны Киева.
Reuters ранее сообщало, что администрация США потребовала от Украины подписать документ до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведданными.