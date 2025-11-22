Князя Григория Потёмкина на Украине признали деятелем «российского империализма»

Потёмкин руководил освоением южных регионов Российской империи в конце XVIII века по поручению Екатерины II. Именно в этот период были заложены Николаев и ряд других городов. Николаев был основан в 1789 году как место строительства флота. Потёмкина также считают одним из основателей Одессы.