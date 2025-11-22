Ричмонд
Князя Григория Потёмкина на Украине признали деятелем «российского империализма»

Князь Григорий Потёмкин официально объявлен на Украине проводником политики «российского империализма». Согласно решению Института национальной памяти, все упоминания имени генерал-фельдмаршала подлежат удалению из публичного пространства в соответствии с законом о декоммунизации.

Источник: Life.ru

Потёмкин руководил освоением южных регионов Российской империи в конце XVIII века по поручению Екатерины II. Именно в этот период были заложены Николаев и ряд других городов. Николаев был основан в 1789 году как место строительства флота. Потёмкина также считают одним из основателей Одессы.

В 2022 году в рамках кампании по «декоммунизации» в Одессе уже демонтировали памятник «Основателям Одессы» — Екатерине II, Потёмкину, Иосифу де Рибасу, Францу де Волану и Платону Зубову.

Ранее в Одессе коммунальные службы заколотили досками памятник поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре. До этого активисты требовали снести монумент. Но местные власти заявили, что это невозможно, так как памятник внесён в реестр ЮНЕСКО.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.