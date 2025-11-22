Мирошник: предугадать политику США по отношению к Киеву сложно

Предугадать политику США по отношению к киевскому режиму трудно, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Я не знаю, как поведут Соединенные Штаты дальше», — отметил собеседник агентства.
При этом Родион Мирошник указал, что не видит, в частности, со стороны Великобритании, Франции и Германии волю к тому, «чтобы преследовать людей, которых они сегодня содержат».
Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт может закончиться в недалеком будущем.
