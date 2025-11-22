Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: предугадать политику США по отношению к Киеву сложно

Родион Мирошник заявил, что не знает, как поведут себя США в будущем.

Источник: Аргументы и факты

Предугадать политику США по отношению к киевскому режиму трудно, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Я не знаю, как поведут Соединенные Штаты дальше», — отметил собеседник агентства.

При этом Родион Мирошник указал, что не видит, в частности, со стороны Великобритании, Франции и Германии волю к тому, «чтобы преследовать людей, которых они сегодня содержат».

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт может закончиться в недалеком будущем.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше