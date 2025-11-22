Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник заявил, что Зеленский ни во что не ставит украинский народ

Как отметил дипломат, об этом свидетельствует последнее обращение главы киевского режима к гражданам страны.

Источник: Аргументы и факты

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выступил с заявлением, что обращение украинского лидера Владимира Зеленского к гражданам своей страны дает понять, что народ Украины он ни во что не ставит.

«Зеленский и достоинство — слова-антиподы. Позерством и восхвалениями он 10 минут увещевал украинский народ не обращать внимание на его откровенные злодеяния — на продажу западникам национальных интересов, насильственную отправку на убой сограждан за чужие интересы, и даже призвал отмахнуться от свежайшего коррупционного скандала», — приводит его слова агентство ТАСС.

Кроме того, дипломат указал, что обращение главы киевского режима было опубликовано в день, когда на Украине отмечают так называемый День достоинства и свободы.

Напомним, ранее аналитик Марк Слебода заявил, что решение Владимира Зеленского разрешить выезд за границу молодым украинцам было продиктовано стремлением уменьшить внутреннее давление.