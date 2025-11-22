Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выступил с заявлением, что обращение украинского лидера Владимира Зеленского к гражданам своей страны дает понять, что народ Украины он ни во что не ставит.
«Зеленский и достоинство — слова-антиподы. Позерством и восхвалениями он 10 минут увещевал украинский народ не обращать внимание на его откровенные злодеяния — на продажу западникам национальных интересов, насильственную отправку на убой сограждан за чужие интересы, и даже призвал отмахнуться от свежайшего коррупционного скандала», — приводит его слова агентство ТАСС.
Кроме того, дипломат указал, что обращение главы киевского режима было опубликовано в день, когда на Украине отмечают так называемый День достоинства и свободы.
Напомним, ранее аналитик Марк Слебода заявил, что решение Владимира Зеленского разрешить выезд за границу молодым украинцам было продиктовано стремлением уменьшить внутреннее давление.