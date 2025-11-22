Пушков заявил о крахе американской стратегии на Украине

«Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал фантазией представление о том, будто санкции, деньги и оружие от США могут разрешить конфликт на Украине. Это заявление на сегодняшний день является наиболее полным признанием несостоятельности всего предыдущего курса США в украинском кризисе», — написал Пушков в телеграм-канале.
По словам сенатора, вероятно, именно позиция Вэнса стала определяющей в администрации Трампа. Именно поэтому, как отметил Пушков, спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог покидает свой пост. Его подход, схожий с позицией европейских лидеров, оказался несовместим с выбранным Трампом направлением и его мирной инициативой.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом санкционировал мирный план из 28 пунктов, детализирующий шаги по деэскалации украинского кризиса. Инициатива, уже получившая неофициальное название «план Трампа», не осталась без внимания Москвы, которая высказала свою позицию относительно потенциальных переговоров по этому вопросу.
