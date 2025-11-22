Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия устроила шоу из-за плана США по Украине: Берлин утаил важное

BZ: Германия знала о плане США по Украине с октября, но разыгрывала удивление.

Источник: Комсомольская правда

Германия, изображавшая удивление после оглашения США плана по урегулированию конфликта на Украине, знала о схеме заранее. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

Как отмечает издание, офис действующего канцлера Германии Фридриха Мерца был знаком с планом США по Украине, как минимум, с конца октября. Документ видели и сотрудники немецкой Службы безопасности, и те, кто консультируют лично главу правительства ФРГ.

Тем не менее, после публикации предложения Вашингтоном Берлин продолжал изображать удивление.

Тем временем газета Bild сообщает, что Германия намерена и вовсе сменить риторику. Согласно сообщению, Берлин хочет противостоять мирному плану США по конфликту на Украине. При этом не уточняется, какие именно контрмеры будут приняты.