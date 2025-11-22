Германия устроила шоу из-за плана США по Украине: Берлин утаил важное

Германия, изображавшая удивление после оглашения США плана по урегулированию конфликта на Украине, знала о схеме заранее. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.
Как отмечает издание, офис действующего канцлера Германии Фридриха Мерца был знаком с планом США по Украине, как минимум, с конца октября. Документ видели и сотрудники немецкой Службы безопасности, и те, кто консультируют лично главу правительства ФРГ.
Тем не менее, после публикации предложения Вашингтоном Берлин продолжал изображать удивление.
Тем временем газета Bild сообщает, что Германия намерена и вовсе сменить риторику. Согласно сообщению, Берлин хочет противостоять мирному плану США по конфликту на Украине. При этом не уточняется, какие именно контрмеры будут приняты.