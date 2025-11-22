Политолог объяснил, согласится ли Зеленский на мирный план США

В свою очередь хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что Зеленскому «рано или поздно придётся что-то принять», намекая на возможное прекращение помощи в случае отказа от американского мирного плана. Президент США также выразил мнение, что Киеву «следовало действовать быстрее». По информации СМИ, американский лидер считает, что Зеленский блефует в переговорах, пытаясь добиться более выгодных условий при заведомо проигрышной позиции, при этом позиция самого главы Штатов не изменилась со времени февральской встречи в Белом доме.