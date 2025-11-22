Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что установка Лондона по нанесению поражения России сохраняется, об этом можно судить из затягивания украинского конфликта, пишет ТАСС.
«Установка на нанесение нашей стране поражения остается в силе. Этим целям отвечает затягивание украинского конфликта, на что здесь делают ставку. Важно понимать, что британский военно-политический класс серьезно вложился в поддержку Украины», — отметил собеседник агентства.
Андрей Келин добавил, что речь идет не только о финансах, но и об «информационно-пропагандистских и политико-дипломатических усилиях».
Ранее британский журналист Джонни Миллер заявил, что Лондон оказался в сложной ситуации из-за просчета в украинском конфликте.