Посол Келин заявил, что Британия продолжает добиваться поражения России

Андрей Келин заявил, что британский военно-политический класс серьезно вложился в поддержку Украины.

Источник: Аргументы и факты

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что установка Лондона по нанесению поражения России сохраняется, об этом можно судить из затягивания украинского конфликта, пишет ТАСС.

«Установка на нанесение нашей стране поражения остается в силе. Этим целям отвечает затягивание украинского конфликта, на что здесь делают ставку. Важно понимать, что британский военно-политический класс серьезно вложился в поддержку Украины», — отметил собеседник агентства.

Андрей Келин добавил, что речь идет не только о финансах, но и об «информационно-пропагандистских и политико-дипломатических усилиях».

Ранее британский журналист Джонни Миллер заявил, что Лондон оказался в сложной ситуации из-за просчета в украинском конфликте.