Посол Келин заявил, что Британия продолжает добиваться поражения России

«Установка на нанесение нашей стране поражения остается в силе. Этим целям отвечает затягивание украинского конфликта, на что здесь делают ставку. Важно понимать, что британский военно-политический класс серьезно вложился в поддержку Украины», — отметил собеседник агентства.