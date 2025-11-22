США запугали Венесуэлу активностью на Карибах: Мадуро боится за свою жизнь после слов Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал лично Николасу Мадуро. В частности, говорил, что дни последнего на посту главы государства сочтены. Кроме того, американский лидер не исключал проведение военной операции в Венесуэле. В ответ на это Мадуро призывал Трампа к диалогу и всячески смягчал риторику, но это не подействовало. Ответа от американской стороны так и не последовало.