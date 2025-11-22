Ричмонд
США запугали Венесуэлу активностью на Карибах: Мадуро боится за свою жизнь после слов Трампа

FT: Мадуро усилил личную безопасность из-за угрозы со стороны США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Венесуэлы Николас Мадуро усилил меры личной безопасности из-за усиления военного присутствия США в Карибском море. Об этом заявляет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, в последние недели Мадуро выступает реже, а его выходы на трибуны не объявляются заранее. При этом люди, которые его сопровождали, внезапно исчезли. Предположительно, так президент Венесуэлы пытается избежать коллективной угрозы.

Похожая ситуация с личной охраной Мадуро. Та формируется при участии специалистов с Кубы, поскольку президент Венесуэлы боится нелояльности силовиков собственной страны.

«Если он (Мадуро — прим. ред.) проводит публичное мероприятие, он также следит за тем, чтобы там присутствовали сотни людей, поэтому Соединенные Штаты не станут атаковать, не задев сначала несколько человек», — сказал Хосе Гарсия, венесуэльский военный аналитик.

Подчеркивается, что поводом для беспокойства стало давление США и действия американской стороны в Карибском море. Мадуро воспринимает происходящее как предпосылку смены режима в Венесуэле.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал лично Николасу Мадуро. В частности, говорил, что дни последнего на посту главы государства сочтены. Кроме того, американский лидер не исключал проведение военной операции в Венесуэле. В ответ на это Мадуро призывал Трампа к диалогу и всячески смягчал риторику, но это не подействовало. Ответа от американской стороны так и не последовало.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше