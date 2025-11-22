Шольц рассказал о предложении США о тайной сделке по газу

Об этом предложении в июне 2024 года сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на внутренние документы Министерства экономики. По данным издания, вместе с Шольцем сделку продвигали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. Все трое, как писала Handelsblatt, выступают ярыми сторонниками Украины, «но всего несколько лет назад продвигали проект, диаметрально противоположный интересам безопасности этой страны».