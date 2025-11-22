Ричмонд
+13°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шольц рассказал о предложении США о тайной сделке по газу

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 году, будучи тогда министром финансов, предлагал Вашингтону снять санкции с «Северного потока — 2» в обмен на постройку терминалов на американского СПГ.

Источник: РБК

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 году, будучи тогда министром финансов, предлагал Вашингтону снять санкции с «Северного потока — 2» в обмен на постройку терминалов на американского СПГ. Об этом сообщает газета Ostsee-Zeitung.

«Письмо действительно существует», — сказал он на заседании комиссии в Шверине по расследованию деятельности фонда в поддержку газопровода.

Официального подтверждения этому пока не поступало. По словам Шольца, задолго до этого он выступал за строительство терминалов для сжиженного природного газа для обеспечения энергетической безопасности. Однако США не отступили от своих санкционных угроз.

Об этом предложении в июне 2024 года сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на внутренние документы Министерства экономики. По данным издания, вместе с Шольцем сделку продвигали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. Все трое, как писала Handelsblatt, выступают ярыми сторонниками Украины, «но всего несколько лет назад продвигали проект, диаметрально противоположный интересам безопасности этой страны».

Узнать больше по теме
Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии
Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше