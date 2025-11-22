Ричмонд
Орешкин прибыл на саммит G20 в Йоханнесбург

Замглавы администрации российского президента Максим Орешкин, возглавляющий делегацию России на саммите G20 в ЮАР, прибыл на площадку мероприятия в Йоханнесбурге.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает РИА Новости.

Лидерский саммит G20 проходит 22—23 ноября в выставочном центре на юге Йоханнесбурга.

Ранее в ЮАР открылся саммит «Деловой двадцатки» с участием представителей стран G20.

В конце октября в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин не примет участия в G20 в ЮАР лично.

Максим Орешкин: биография и личная жизнь заместителя руководителя Администрации Президента РФ
В экономическом блоке российской власти важную роль играет заместитель главы президентской администрации Максим Орешкин. Сегодня политик отвечает и за сотрудничество со странами БРИКС. Разберем его биографию подробнее.
