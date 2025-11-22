FT: в ЕС рассказали о тошнотворном тоне делегации США на встрече по Украине

В свою очередь временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис сообщила европейским коллегам, что «сколько бы мы ни поддерживали Киев в продолжении войны, всему есть предел». По ее словам, у Вашингтона «есть веские основания полагать, что у России мощная промышленная база и что Украине рано или поздно придется пойти на сделку».