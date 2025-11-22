Лукашенко в развитие договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины

«В развитие достигнутых договоренностей между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны», — заявила Наталья Эйсмонт.