Лукашенко в развитие договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«В развитие достигнутых договоренностей между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны», — заявила Наталья Эйсмонт.

«Буквально сейчас, в эти минуты, происходит передача их украинской стороне», — уточнила пресс-секретарь.

