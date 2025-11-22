Ричмонд
В ЮАР стартовал саммит G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. В Южно-Африканской Республике стартовал саммит G20, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Я объявляю лидерский саммит “Группы двадцати” открытым и благодарю вас», — произнес президент страны Сирил Рамафоса.

Перед этим он выступил с речью, в которой обозначил приоритетные темы председательства ЮАР в организации. Глава государства заявил, что по итогам встречи участники намерены принять общую декларацию.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22—23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи будут проходить в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

