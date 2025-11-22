В ЮАР стартовал саммит G20

«Я объявляю лидерский саммит “Группы двадцати” открытым и благодарю вас», — произнес президент страны Сирил Рамафоса.
Перед этим он выступил с речью, в которой обозначил приоритетные темы председательства ЮАР в организации. Глава государства заявил, что по итогам встречи участники намерены принять общую декларацию.
Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге
