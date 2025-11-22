После того, как нардем Украины Алексей Гончаренко опубликовал план The Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц написала об ожидании США от Зеленского, что он подпишет мирное соглашение до Дня благодарения в следующий четверг, 27 ноября. По их данным, американские официальные лица хотят представить мирную сделку в Москве позднее в этом месяце и завершить весь процесс к началу декабря.