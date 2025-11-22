Bloomberg узнал о попытке европейцев переписать план США до дедлайна

При этом европейцы хотят представить переписанный документ как конструктивное обновление. Лидеры стараются выиграть время для Украины, чтобы она могла разработать новые условия прекращения огня с Россией.
Высокопоставленные чиновники США считают, что установление крайних сроков превращается в ультиматум.
После того, как нардем Украины Алексей Гончаренко опубликовал план The Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц написала об ожидании США от Зеленского, что он подпишет мирное соглашение до Дня благодарения в следующий четверг, 27 ноября. По их данным, американские официальные лица хотят представить мирную сделку в Москве позднее в этом месяце и завершить весь процесс к началу декабря.
При этом, как сообщил позднее Politico, по данным высокопоставленного представителя Белого дома, Украина рискует потерять поддержку американской разведки и военных, если не согласится на мирный план США. Газета называет другой срок. В статье говорится, что американский президент Дональд Трамп дал Зеленскому срок до 24 ноября, чтобы тот подписал соглашение.
Украинский лидер накануне заявил, что план США нужно доработать. По его словам, в ходе разговора с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом была достигнута договоренность, что Киев вместе с США и Европой «на уровне советников» будет работать над тем, чтобы «путь к миру стал действительно работоспособным».
В тот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники так же сообщила, что Европейские страны составляют собственную мирную инициативу по российско-украинскому конфликту с более выгодными для Киева условиями, чем в американском плане.
Как писала 21 ноября британская газета The Times, Трамп считает, что Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки по Украине, хотя сам находится в невыгодном положении. По мнению президента США, «рано или поздно» тому «придется что-то принять», и с решением следует поторопиться, поскольку «зима будет холодной». Если Киев не согласится, ему останется только продолжать боевые действия, отмечал республиканец.