Глава УОЗ Астаны стала вице-министром здравоохранения

Алия Рустемова стала новым вице-министром здравоохранения, до назначения она возглавляла управление общественного здравоохранения Астаны, сообщает пресс-служба правительства.

Источник: Курсив

Алия Рустемова окончила Алматинский государственный медицинский университет и Жетысуский государственный университет им. И. Жунсугурова. Начинала свой трудовой путь с позиции врача-терапевта в Талгарской районной больнице. Затем работала разных медорганизациях и медицинских госструктурах. В управление общественного здравоохранения города пришла в 2018 году в качестве заместителя руководителя, в 2023 году его возглавила.