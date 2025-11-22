Глава УОЗ Астаны стала вице-министром здравоохранения

Алия Рустемова окончила Алматинский государственный медицинский университет и Жетысуский государственный университет им. И. Жунсугурова. Начинала свой трудовой путь с позиции врача-терапевта в Талгарской районной больнице. Затем работала разных медорганизациях и медицинских госструктурах. В управление общественного здравоохранения города пришла в 2018 году в качестве заместителя руководителя, в 2023 году его возглавила.