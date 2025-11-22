Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины

В сентябре Лукашенко уже помиловал 14 иностранных граждан по итогам переговоров с с представителем Трампа Джоном Коулом. Всего помиловали 14 иностранных граждан. Из них шестеро — граждане Литвы, по двое — Латвии, Польши и Германии, по одному — граждане Франции и Великобритании.