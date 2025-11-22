Ричмонд
Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в результате договоренностей с американским лидером Дональдом Трампом помиловал 31 гражданина Украины, сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт. Ее слова приводит Белта. Сейчас идет процедура передачи их Киеву, добавила она.

РБК

«В целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны», — сказала она.

В сентябре Лукашенко уже помиловал 14 иностранных граждан по итогам переговоров с с представителем Трампа Джоном Коулом. Всего помиловали 14 иностранных граждан. Из них шестеро — граждане Литвы, по двое — Латвии, Польши и Германии, по одному — граждане Франции и Великобритании.

