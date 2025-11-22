Guardian назвала одноклассника Вэнса новым спецпредставителем Трампа

Газета отмечает, что Дрисколл является бывшим одноклассником и другом вице-президента США Джей Ди Вэнса.
На прошлой неделе, 19 ноября, Дрисколл приехал в Киев в связи с американским планом урегулирования конфликта. Как пишет издание, ожидается, что на следующей неделе группа американских генералов может также отправиться в Москву. Wall Street Journal писала, что во встрече с российскими представителями намерен участвовать Дрисколл.
Financial Times сообщила, что встреча в Киеве с европейскими чиновниками 21 ноября была «тошнотворной». Дрисколл заявил европейским послам и западным чиновникам, что он «оптимистично настроен и считает, что сейчас настало время для мира». Министр также добавил, что «Украина находится в очень плохом положении».
Сообщение о том, что Дрисколл является новым спецпредставителем Трампа в контексте урегулирования на Украине, появилось на фоне ожидаемой отставки с этого поста генерала Кита Келлога. Об этом на прошлой неделе сообщал Reuters.
Келлог, по данным агентства, дал понять людям из своего окружения, что начало 2026 года, когда исполнится год с его назначения, — самое подходящее время для ухода. Кто может заменить его, пока неясно. Его уход будет означать, что Киев лишится ключевого сторонника в администрации Дональда Трампа, указал Reuters, отметив, что он более открыто осуждал действия России на Украине, чем другие ее представители.
Ранее также появлялась информация об уходе с поста другого спецпосланника Трампа, курирующего Ближний Восток, но также участвующего в урегулировании конфликта на Украине — Стива Уиткоффа. Однако сам он опроверг планируемую отставку.