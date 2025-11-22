Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прежде всего с США». Эйсмонт сказала об активных переговорах Лукашенко с рядом стран

Эйсмонт сказала, что переговоры Беларуси с США находятся в активной фазе.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала об активной фазе переговоров главы государства с рядом государств, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Наталья Эйсмонт подчеркнула, что Александр Лукашенко поступательно выступает за стабилизацию ситуации в регионе и налаживание диалога между всеми странами. Также белорусский лидер поддерживает, чтобы решение всех спорных вопросов происходило сугубо мирным путем.

Здесь же пресс-секретарь главы Беларуси раскрыла, с каким государствами у Минска сейчас ведутся активные переговоры.

— Переговоры с различными странами, и прежде всего с США, сейчас находятся в активной фазе, — прокомментировала она.

И отметила, что Минск всегда заявлял о своей открытости к диалогу.

— Беларусь готова рассматривать предложения всех заинтересованных сторон, — констатировала Наталья Эйсмонт.

Также пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что Папа Римский просил Лукашенко помиловать двух католических священников.

Еще Эйсмонт сказала, что Александр Лукашенко помиловал 31 украинца по договоренности с Трампом.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше