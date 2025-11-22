«Прежде всего с США». Эйсмонт сказала об активных переговорах Лукашенко с рядом стран

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала об активной фазе переговоров главы государства с рядом государств, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Наталья Эйсмонт подчеркнула, что Александр Лукашенко поступательно выступает за стабилизацию ситуации в регионе и налаживание диалога между всеми странами. Также белорусский лидер поддерживает, чтобы решение всех спорных вопросов происходило сугубо мирным путем.
Здесь же пресс-секретарь главы Беларуси раскрыла, с каким государствами у Минска сейчас ведутся активные переговоры.
— Переговоры с различными странами, и прежде всего с США, сейчас находятся в активной фазе, — прокомментировала она.
И отметила, что Минск всегда заявлял о своей открытости к диалогу.
— Беларусь готова рассматривать предложения всех заинтересованных сторон, — констатировала Наталья Эйсмонт.
Также пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что Папа Римский просил Лукашенко помиловать двух католических священников.
Еще Эйсмонт сказала, что Александр Лукашенко помиловал 31 украинца по договоренности с Трампом.