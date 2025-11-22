После диверсий в Польше начали спецоперацию «Путь» по охране железных дорог

Премьер-министр Дональд Туск сообщал, что первый случай «заключался в установке стального хомута на пути, который, вероятно, привел бы к сходу с рельсов поезда». Второй — в подрыве заряда пластида малой мощности на железнодорожных путях, что также не привело к каким-либо существенным последствиям: машинист проезжавшего поезда даже не заметил случившегося. Наконец, третий случай заключался в повреждении контактной электросети, которую замкнули с помощью перекинутой через провода цепи. Это привело к остановке пассажирского поезда с 475 пассажирами на борту. Во всех случаях никто не пострадал, однако на месте были оставлены заметные улики (мобильный телефон, 300 метров провода, с помощью которого осуществили подрыв, и т.д.).