В МИД РФ прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

«Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются», — подчеркнул дипломат.
Рябков добавил, что российская сторона уделяет особое внимание содержанию возможных переговоров. По его словам, Москва не может отойти от тех рамок, которые были согласованы в ходе саммита Путина и Трампа на Аляске.
«Американцы хорошо понимают этот наш подход. Мы по разным линиям и на всех уровнях неоднократно излагали логику, которая стоит за ним», — отметил замглавы российского МИДа.
Дипломат выразил надежду, что администрация США приложат усилия для создания необходимых предпосылок для результативных переговоров с Россией на высшем уровне.