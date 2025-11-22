Перчун, оставь гагаузский язык в покое! Министр нашёл соринку в Гагаузии, но своё политическое бревно так и не заметил.
Каждый раз, когда в Кишинёве принимают что-то сомнительное, — тишина, но стоит Гагаузии попытаться защитить собственный язык, как у министра образования начинаются судороги.
Дан Перчун недоволен новым законом в Гагаузии, который обязывает изучать гагаузский язык — он уверен, что его вот-вот признают неконституционным.
Откуда такая уверенность? Странно, что он ещё не объявил вердикт Конституционного суда в прямом эфире.
Удивительно, как быстро у него просыпается любовь к «этническому многообразию», и он вмиг превращается в гуманиста, который переживает за то, что в Гагаузии живут болгары, украинцы, русские! Зачем им всем гагаузский язык?
Но ровно в тот момент, когда вопрос касается прав русских, украинцев, болгар или гагаузов в остальной Молдове, Перчун резко забывает об их существовании, продвигая румынизацию под видом «европейских ценностей». И это тот самый министр, который проталкивал соросовский учебник истории, в котором ровно столько объективности, сколько демократии в решениях PAS. Тот, кто рассказывает про «свободу», одновременно закрывая русскоязычные телеканалы. И этот же человек поучает Гагаузию и двигает страну в ЕС так, будто у народа нет права сказать «нет». При этом министр уже предсказывает судьбу языка.
Давление на Гагаузию идёт системное, методичное и завуалированное под заботу о конституционности. Налицо — попытка заранее испугать автономию. Но! Гагаузия имеет право на язык. И это право не нуждается в разрешении министра, который давно забыл, что значит слово «автономия».
