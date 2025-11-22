Но ровно в тот момент, когда вопрос касается прав русских, украинцев, болгар или гагаузов в остальной Молдове, Перчун резко забывает об их существовании, продвигая румынизацию под видом «европейских ценностей». И это тот самый министр, который проталкивал соросовский учебник истории, в котором ровно столько объективности, сколько демократии в решениях PAS. Тот, кто рассказывает про «свободу», одновременно закрывая русскоязычные телеканалы. И этот же человек поучает Гагаузию и двигает страну в ЕС так, будто у народа нет права сказать «нет». При этом министр уже предсказывает судьбу языка.