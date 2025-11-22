Украина и США проведут в Швейцарии переговоры по мирному плану

«На днях в Швейцарии начинаем консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», — написал Умеров в телеграм-канале.
Он заявил, что речь идет об очередном этапе диалога, который продолжается в последние дни и который, «прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов».
Ранее, 20 ноября, народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал мирный план США (подлинность документа не подтверждена). План состоит из 28 пунктов и предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО, выход из ДНР и ЛНР, а также закрепление статуса безъядерного государства. В обмен Россия обещает снять санкции и заключить долгосрочное экономическое соглашение с Вашингтоном.
Тогда же офис украинского президента Владимира Зеленского сообщил, что президент получил проект американского плана и намерен обсудить его с американским коллегой Дональдом Трампом.