Украина и США проведут в Швейцарии переговоры по мирному плану

Представители США и Украины в ближайшие дни проведут в Швейцарии консультации насчет возможного мирного урегулирования конфликта, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Источник: Anokhi De Silva/CC0

«На днях в Швейцарии начинаем консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», — написал Умеров в телеграм-канале.

Он заявил, что речь идет об очередном этапе диалога, который продолжается в последние дни и который, «прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов».

Ранее, 20 ноября, народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал мирный план США (подлинность документа не подтверждена). План состоит из 28 пунктов и предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО, выход из ДНР и ЛНР, а также закрепление статуса безъядерного государства. В обмен Россия обещает снять санкции и заключить долгосрочное экономическое соглашение с Вашингтоном.

Тогда же офис украинского президента Владимира Зеленского сообщил, что президент получил проект американского плана и намерен обсудить его с американским коллегой Дональдом Трампом.

