Бочаров потребовал повысить эффективность сферы физической культуры и спорта

В бюджете 2026 года более 2,9 млрд рублей заложат на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области». Деньги пойдут на поддержку массового спорта, спорта высших достижений, участие в соревнованиях. Также по этой программе в регионе строят «умные» спортплощадки, где можно использовать во время тренировок цифровые технологии. Один из таких объектов недавно появился в Ленинске на базе местной спортивной школы.