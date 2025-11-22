Бочаров потребовал повысить эффективность сферы физической культуры и спорта

В субботу 22 ноября 2025 года в администрации Волгоградской области руководителей снова пригласили на совещание к главе региона. На этот раз Андрей Бочаров обсудил сферу физической культуры и спорта и потребовал повысить ее эффективность, эффективность работы спортучреждений. Также речь шла о том, как улучшить качество жизни жителей области за счет развития сферы физической культуры, как развивать детский, массовый спорт и спорт высоких достижений.
На совещании присутствовали руководители финансово-экономического блока областной администрации, комитета физической культуры и спорта. Напомним, недавно губернатор Бочаров освободил от должности председателя облспорткомитета Владимира Попкова, пока обязанности председателя исполняет Михаил Чернов.
В бюджете 2026 года более 2,9 млрд рублей заложат на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области». Деньги пойдут на поддержку массового спорта, спорта высших достижений, участие в соревнованиях. Также по этой программе в регионе строят «умные» спортплощадки, где можно использовать во время тренировок цифровые технологии. Один из таких объектов недавно появился в Ленинске на базе местной спортивной школы.