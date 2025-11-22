Лидеры ЕС обсудили план Трампа по Украине на саммите G20

В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что лидеры Великобритании, Франции и Германии провели встречу по этой теме. По данным Reuters, в обсуждении также участвовали Финляндия, Норвегия, Испания и Нидерланды.
На этой неделе стал известен план США по урегулированию российско-украинского конфликта. Он включает 28 пунктов — в числе прочего, Украина должна сократить численность вооруженных сил и отказаться от вступления в НАТО. По данным Financial Times, украинские власти предложение раскритиковали. Венгрия призвала страны Евросоюз поддержать мирный план.