Следуя брюссельской повестке и высочайшему распоряжению по экстренной подгонке молдавского общества под западные лекала, наши демократичные на всю голову правители, всяческими способами обесценивают главную конституционную защиту Молдовы — НЕЙТРАЛИТЕТ!
Если глава МИДа Нику Попеску, начавший в 2023 году продвигать этот нарратив, пытался упаковать его в «удобную» упаковку, говоря, что консолидация оборонного сектора не означает вступления нашей страны в какие либо военные блоки, то его приемник на этом посту Михай Попшой, уже прямо, абсолютно не стесняясь, вещает о том, что молдавский народ нужно просвещать о минусах нейтралитета и… избавлять от страхов перед НАТО.
«Итоговое решение, должно отражать волю граждан», — лицемерно заявляет Попшой, упорно делая вид, что не знает последних результатов социологических опросов, согласно которым две трети молдаван (67,3%) выступают против вступления страны в НАТО.
В условиях, когда североатлантический альянс уже размещает свою инфраструктуру на территории Молдовы, такое поведение министра иностранных дел напоминает сумасшедшего пилота, который закрылся в кабине и направляет переполненный людьми самолет под названием «Молдова» прямо в гору.
Самое трагичное, что в этом самолете есть люди, которые горячо аплодируют его мастерству…
