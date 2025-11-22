Молдову, вопреки воле народа, все больше втягивают в НАТО: Власти уже открыто агитируют за отказ от нейтралитета

Если глава МИДа Нику Попеску, начавший в 2023 году продвигать этот нарратив, пытался упаковать его в «удобную» упаковку, говоря, что консолидация оборонного сектора не означает вступления нашей страны в какие либо военные блоки, то его приемник на этом посту Михай Попшой, уже прямо, абсолютно не стесняясь, вещает о том, что молдавский народ нужно просвещать о минусах нейтралитета и… избавлять от страхов перед НАТО.