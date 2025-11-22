Ричмонд
Макрон предсказал конец G20 и упомянул Украину

Макрон на саммите G20 в Йоханнесбурге заявил, что существование организации находится под угрозой. На мероприятии не присутствуют лидеры США, России и Китая.

Источник: РБК

Существование G20 находится под угрозой, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во вступительном слове на саммите в Йоханнесбурге. Его слова приводит Bloomberg. Похожее заявление в прошлом он делал про НАТО, напомнило агентство.

«Первая встреча на Африканском континенте знаменует собой важную веху в жизни “Группы двадцати”. Но мы также должны признать, что G20, возможно, подходит к концу цикла», — сказал он.

Французский лидер упомянул отсутствие США за столом переговоров, трудности с защитой гуманитарного права и суверенитета некоторых стран, таких как Украина. Он подчеркнул, что странам блока необходимо срочное коллективное возобновление взаимодействия. «Нам трудно выработать общие стандарты в отношении геополитического кризиса», — указал Макрон.

Саммит лидеров стран G20 проходит с 20 по 24 ноября в Йоханнесбурге — крупнейшем городе Южно-Африканской Республики (ЮАР). На нем отсутствуют лидеры России, США и Китая. Российскую делегацию в ЮАР представляет замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

Американский лидер Дональд Трамп обвинил ЮАР в «очень плохой политике» и отказался от поездки на мероприятие. Китай вместо председателя Си Цзиньпина представляет премьер Госсовета Ли Цянь.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммиты стран G20 по-прежнему сохраняют свою значимость. Он также добавил, что Россия сохраняет свою заинтересованность в работе этой организации.

Группа G20 была создана в 1999 году и включает 19 стран: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР (Южно-Африканская Республика), Япония. В нее также входят два региональных объединения — Европейский союз и Африканский союз.

