Главой украинской делегации на переговорах с США назначен Андрей Ермак

О настроениях украинской делегации косвенно можно судить по высказываниям представителя пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Сергея Нагорняка. По его словам, значительная часть пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа относится к полномочиям парламента, и ~народные избранники не готовы их поддержать~. Он подчеркнул, что речь идет не только о депутатах из фракции Зеленского, но и о Верховной раде в целом.