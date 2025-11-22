Лидеры Европы выразили обеспокоенность пунктами плана США о ВСУ и границе

Они, в частности, обеспокоены предлагаемым ограничением численности украинской армии, что делает ее уязвимой, и настаивают на том, что границы Украины не должны изменяться, говорится в их заявлении. А пункты, касающиеся ЕС и НАТО, требуют согласовывать с ними. В ближайшие дни европейцы намерены тесно координировать свои действия с Украиной и США.