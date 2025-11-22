Ричмонд
Лидеры Европы выразили обеспокоенность пунктами плана США о ВСУ и границе

Европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу мирного плана США для Украины и считают, что он требует «доработки», сообщает Sky News.

Источник: РБК

Они, в частности, обеспокоены предлагаемым ограничением численности украинской армии, что делает ее уязвимой, и настаивают на том, что границы Украины не должны изменяться, говорится в их заявлении. А пункты, касающиеся ЕС и НАТО, требуют согласовывать с ними. В ближайшие дни европейцы намерены тесно координировать свои действия с Украиной и США.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил: «Это требует совместной работы. Россия не может навязывать свои условия Украине и Европе». «Все, что касается Польши, должно быть согласовано с польским правительством», — добавил он.

Лидеры стран G7 и руководители ЕС обсудили план США в четверг на полях саммита в Йоханнесбурге.

Под заявлением подписались председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Марк Карни, президенты Финляндии Александер Стубб, Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Ирландии Михол Мартин, Италии Джорджа Мелони, Японии Санаэ Такаити, Нидерландов Дик Схооф, Норвегии Йонас Гар Стёре, Испании Педро Санчес и Великобритании Кир Стармер.

