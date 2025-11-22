Ричмонд
Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе в ответ на нарушение прекращения огня

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по некоторым военным объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня со стороны радикалов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Источник: Reuters

«Вооруженный террорист проник за “желтую линию” по маршруту доставки гуманитарной помощи, и открыл огонь по солдатам, дислоцированным в южной части сектора Газа. Пострадавших среди военных нет Солдаты ликвидировали террориста», — говорится в заявлении. Военные отметили, что в ответ на этот инцидент, который представляет собой «грубое нарушение соглашения о прекращении огня», ЦАХАЛ «начал наносить удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа».

ЦАХАЛ «остается на своих позициях в соответствии с соглашением о прекращении огня» и «продолжит действовать для устранения любой непосредственной угрозы», указали в пресс-службе.

