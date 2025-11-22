Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе в ответ на нарушение прекращения огня

«Вооруженный террорист проник за “желтую линию” по маршруту доставки гуманитарной помощи, и открыл огонь по солдатам, дислоцированным в южной части сектора Газа. Пострадавших среди военных нет Солдаты ликвидировали террориста», — говорится в заявлении. Военные отметили, что в ответ на этот инцидент, который представляет собой «грубое нарушение соглашения о прекращении огня», ЦАХАЛ «начал наносить удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа».
ЦАХАЛ «остается на своих позициях в соответствии с соглашением о прекращении огня» и «продолжит действовать для устранения любой непосредственной угрозы», указали в пресс-службе.