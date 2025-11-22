Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
ВКонтакте
Игры
Знакомства
Новости
Календарь
Облако
Заметки
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Ещё
Ричмонд
+16°
79.02
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Переговоры по Украине
СВО
Дело Миндича
Премия «Россия — страна возможностей»
Мнения
Переговоры по Украине
СВО
Дело Миндича
Премия «Россия — страна возможностей»
Мнения
Ещё
17:24 (мск)
© РИА Новости
Политика
Спецсаммит ЕС по Украине пройдет 24 ноября
Спецсаммит ЕС по Украине пройдет 24 ноября в Луанде.
Источник:
Reuters
<div class="smartmedia-lenta" id="smartmedia-lenta"></div><script>const widgetUrl = "https://smartmedia.mail.ru/dist/mailRuMedia.js";var useDarkTheme = function () {return typeof window.matchMedia === 'function' && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;};const currentPageUTM = (window.UTMApi || {}).currentPageUTM;const widgetConfig = {container: document.getElementById('smartmedia-lenta'),config: {adsParams: {siteid: '29'},isMobile: false,project: 'news',expId: currentPageUTM}};const loadScript=({container:r=document.head,scriptUrl:o,onScriptLoad:e,onScriptError:n})=>{return new Promise(((t,c)=>{const i=document.createElement("script");i.src=o,i.async=!0,i.onload=()=>{e(),t(i)},i.onerror=()=>{r.removeChild(i),n(),c('Failed to load script: ' + o)},r.appendChild(i)}))};loadScript({ scriptUrl: widgetUrl, onScriptLoad: ()=>{window.__smartmedia.mailRuMedia.init(widgetConfig)}})</script>