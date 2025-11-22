Об этом он написал в Telegram.
«Президент Санду, к сожалению для неё и для страны, не мыслит самостоятельно, а каждый раз следует глобалистской идеологии Сороса», — указал политик.
Додон подчеркнул, что нарративы брюссельских чиновников, на которых ориентируется Санду, сводятся к тому, что украинский конфликт должен продолжаться вопреки здравому смыслу.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова заявила, что Санду, пытаясь удержаться у власти, перешла все разумные границы и действует по лекалам классических диктатур.
Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.Читать дальше