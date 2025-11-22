Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова высказалась о посвященной убивавшему русских снайперу из Финляндии статье

Запад из-за отсутствия героев возвеличивает убийц русских, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее высказывание приводится в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом дипломат отреагировала на материал британской газеты The Telegraph, посвященный финскому снайперу Симо Хяюхя.

По мнению Захаровой, европейцы увлеклись переписыванием истории.

Представитель МИД России уверена, что британцы пытаются «вылепить из Симо Хяюхя мифологизированный образ героя», преподнося историю о том, что советские солдаты якобы сильно боялись его и называли Белая Смерть.

Захарова подчеркнула, что историки не признают эту информацию подлинной, а прозвище снайпера появилось в финской литературе только в конце 1980-х годов.

До этого сообщалось, что дипломат ответила главе польского генштаба генералу Веславу Кукуле, который заявил о подготовке нападения на Польшу со стороны некоего врага.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше