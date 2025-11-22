ЕС хочет изменить четыре пункта в мирном плане Трампа по Украине

Сегодня главы Евросовета и Еврокомиссии и лидеры ведущих европейских стран на полях саммита G20 в ЮАР обсуждали американский мирный план. В совместном заявлении по итогам переговоров они подчеркнули, что предложения США могут стать основой для урегулирования, но требуют доработки. Председатель Евросовета Антониу Кошта позднее сообщил, что пригласил лидеров 27 стран ЕС провести внеплановый саммит по Украине 24 ноября. Переговоры Украины, США и ЕС по мирному плану пройдут, согласно сообщениям СМИ, днем ранее в Женеве.