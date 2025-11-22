Ричмонд
Белоруссия разрешила прицепам и полуприцепам Литвы передвигаться по республике

Прицепам и полуприцепам с регистрацией Литвы выдано разрешение на передвижение по белорусской территории. Соответствующее постановление Совета министров Белоруссии 22 ноября опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Источник: РИА "Новости"

Документ позволяет указанным видам транспортных средств пересекать границу между двумя странами через автодорожные пункты пропуска, включая «Бенякони» (с литовской стороны — «Шальчининкай») и «Каменный Лог» («Мядининкай»), для совершения грузовых операций и обратно.

Также разрешено движение между данными пунктами в порожнем состоянии. Постановление вступило в силу с момента его принятия. Ограничение движения для польских прицепов и полуприцепов оставлено в силе.

Литва с 29 октября полностью закрывала границу с Белоруссией. Была прекращена работа двух последних пунктов пропуска — «Мядининкай» и «Шальчининкай». Исключения были сделаны лишь для дипломатов, транзитных перевозок в Калининград, а также граждан Литвы и стран ЕС.

После, 19 ноября, глава МВД Литвы Владислав Кондратович сообщил, что Литва снова готова открыть границу с соседней страной. Госпогранкомитет Белоруссии на следующий день сообщил, что получил официальное уведомление Литвы об открытии с 20 ноября двух пунктов пропуска на границе.