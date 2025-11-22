CNN сообщил о планах США обсудить мирную сделку с Россией, но не в Женеве

В Женеве в воскресенье, 23 ноября, пройдут переговоры между Соединенными Штатами и Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана. По данным CNN, туда уже прилетел министр армии США Дэниел Дрисколл. The Guardian называет Дрисколла новым спецпредставителем американского президента по Украине на фоне сообщений о предстоящей отставке Кита Келлога. Госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф также присоединятся к переговорам. По словам собеседника, цель — согласовать формулировки до встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом. Из сообщения DPA о предстоящей встрече в Женеве следует, что в ней примут участие и представители Европы.