Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN сообщил о планах США обсудить мирную сделку с Россией, но не в Женеве

Встреча представителей Вашингтона и Москвы состоится в ближайшее время, рассказали источники CNN и The New York Times. В Женеве в воскресенье, 23 ноября, пройдут переговоры между США и Украиной по поводу мирного плана Трампа.

Источник: РБК

По словам собеседника, она «пройдет скоро». Однако он не уточнил, где и когда эта встреча состоится.

Ожидается, что встреча Вашингтона и Москвы также состоится в ближайшее время, сообщил американский чиновник и газете The New York Times.

В Женеве в воскресенье, 23 ноября, пройдут переговоры между Соединенными Штатами и Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана. По данным CNN, туда уже прилетел министр армии США Дэниел Дрисколл. The Guardian называет Дрисколла новым спецпредставителем американского президента по Украине на фоне сообщений о предстоящей отставке Кита Келлога. Госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф также присоединятся к переговорам. По словам собеседника, цель — согласовать формулировки до встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом. Из сообщения DPA о предстоящей встрече в Женеве следует, что в ней примут участие и представители Европы.

Лидеры Европы и стран G7 на саммите G20 в ЮАР выразили обеспокоенность ограничением численности украинской армии, что, по их мнению, «делает ее уязвимой для будущих нападений». Они также настаивают на том, что границы Украины «не должны изменяться силой». Лидеры ЕС проведут специальную встречу в понедельник, 24 ноября, для обсуждения плана Трампа, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что предложенный США мирный план «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования». Однако, по его словам, «предметно» эти предложения с Москвой не обсуждались. Путин счел, что причина в том, что Вашингтону «не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны».

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше