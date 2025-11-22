Ричмонд
ХАМАС уведомило США о готовности возобновить боевые действия в секторе Газа

Радикальное палестинское движение ХАМАС официально уведомило администрацию США о готовности возобновить боевые действия в секторе Газа. Об этом 22 ноября сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: AP 2024

«ХАМАС сообщило спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру, что “соглашение истекло, и движение готово к бою”, поскольку Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня», — говорится в публикации.

Согласно информации телеканала, представители движения подчеркнули, что прекращение огня должно быть взаимным, и предупредили, что «Газа не станет Ливаном».

18 ноября в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что военные атаковали тренировочный центр палестинского движения ХАМАС, расположенный на юге Ливана. Отмечалось, что пораженный военный комплекс служил тренировочной базой для планирования террористических атак, направленных против военнослужащих израильской армии.

Пресс-служба временных силы ООН в Ливане (ВСООНЛ, UNIFIL) 16 ноября сообщила, что ЦАХАЛ атаковала миротворцев ООН на юге Ливана. Уточнялось, что ВСООНЛ призвали израильскую армию прекратить огонь по их каналам связи и отметили, что подобные действия являются серьезным нарушением резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН со стороны Израиля.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
