Уровень недовольства правительством Мерца достиг рекордной отметки

При этом 67% опрошенных заявили, что недовольны работой немецкого правительства. Еще 11% не определились с ответом.

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только 22% немцев довольны работой правительства Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем: это самый низкий показатель за все время пребывания нынешнего кабмина у власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild, информирует ТАСС.

При этом 67% опрошенных заявили, что недовольны работой немецкого правительства. Еще 11% не определились с ответом.

Негативно оценивается и деятельность самого Мерца. Только 25% респондентов довольны его работой. Хотя еще только две недели назад таких было 27%. Критически относятся к работе канцлера 64% опрошенных, 11% затруднились с ответом.

Опрос проводился 20−21 ноября. В нем приняли участие 1 004 человека.

Что касается рейтинга политических партий, то за последнюю неделю изменений практически нет. Только Левая партия потеряла один процентный пункт и в случае проведения парламентских выборов набрала бы 10% голосов. Лидирует в рейтинге по-прежнему «Альтернатива для Германии» с 26%, на втором месте блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 25%, на третьем — социал-демократы с 15%. За «Зеленых» готовы проголосовать 11% респондентов. Остальные партии не смогли бы преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Бундестаг. Этот опрос проводился с 17 по 21 ноября. В нем приняли участие 1 208 человек. -0-

