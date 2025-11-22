Уровень недовольства правительством Мерца достиг рекордной отметки

Что касается рейтинга политических партий, то за последнюю неделю изменений практически нет. Только Левая партия потеряла один процентный пункт и в случае проведения парламентских выборов набрала бы 10% голосов. Лидирует в рейтинге по-прежнему «Альтернатива для Германии» с 26%, на втором месте блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 25%, на третьем — социал-демократы с 15%. За «Зеленых» готовы проголосовать 11% респондентов. Остальные партии не смогли бы преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Бундестаг. Этот опрос проводился с 17 по 21 ноября. В нем приняли участие 1 208 человек. -0-