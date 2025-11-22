Ричмонд
Власти Молдовы возьмутся за неокрепшие умы: В школьную программу включат изучение пропаганды и дезинформации — им нужны наши дети

Новый предмет включат в школьный курс истории и государственного языка.

Источник: Комсомольская правда

В школьный курс истории и государственного языка включат изучение пропаганды и дезинформации, объявил министр просвещения Дан Перчун:

«У нас не будет новых дисциплин. По этому вопросу мы приняли фундаментальное решение, потому что, с одной стороны, гражданское общество, различные группы интересов всегда просили нас ввести новые дисциплины, которые бы отвечали на актуальные социальные вызовы. Будь то обществоведение или образование в области СМИ в контексте дезинформации, в контексте необходимости того, чтобы дети могли различать информацию и так далее. И подход, которому мы следуем в министерстве, заключается в том, чтобы интегрировать эти элементы в основные дисциплины, потому что мы можем учиться о пропаганде и дезинформации на уроках истории, румынского языка и так далее».

А еще можем учиться этому на математике, на географии, на биологии и на литературе.

Теперь все поняли, что им нужны не мы, а наши дети? Им со школы будут втюхивать «правильную» историю, основанную на нацизме и евроинтеграции, а всё остальное — дезинформация.

В нежном возрасте дети верят учителям.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

