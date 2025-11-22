Власти Молдовы возьмутся за неокрепшие умы: В школьную программу включат изучение пропаганды и дезинформации — им нужны наши дети

«У нас не будет новых дисциплин. По этому вопросу мы приняли фундаментальное решение, потому что, с одной стороны, гражданское общество, различные группы интересов всегда просили нас ввести новые дисциплины, которые бы отвечали на актуальные социальные вызовы. Будь то обществоведение или образование в области СМИ в контексте дезинформации, в контексте необходимости того, чтобы дети могли различать информацию и так далее. И подход, которому мы следуем в министерстве, заключается в том, чтобы интегрировать эти элементы в основные дисциплины, потому что мы можем учиться о пропаганде и дезинформации на уроках истории, румынского языка и так далее».