Конфуз в прямом эфире: На саммите G20 в ЮАР не выключили звук на закрытой сессии

Организаторы саммита лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) забыли выключить звук во время трансляции закрытой сессии, чем смутили президента ЮАР и председателя мероприятия Сирила Рамафосу. Об этом сообщило РИА Новости с места событий.
Издание уточнило, что источник среди организаторов международной встречи предупреждал, что транслироваться будет только речь Рамафосы, последующие выступления и встречи будут закрытыми для журналистов и будут передаваться без звука.
В публикации отметили, что после вступительной речи глава ЮАР перешел к обсуждению необходимости принятия декларации участниками саммита. Политик стал цитировать римского писателя Плиния Старшего и его труд «Африка». В этот момент помощники остановили президента.
«Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить. …Не знаю, как так вышло», — сказал Рамафоса и попытался улыбкой скрыть возникшее смятение.
Однако на этом неожиданности на саммите G20 в Йоханнесбурге не закончились. Как стало известно, незадолго до своего выступления на мероприятии загадочным образом исчез премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
Когда президент ЮАР и председательствующий в «Большой двадцатке» Рамафоса начал объявлять выступление главы нидерландского правительства, то слово неожиданно для присутствующих взял министр финансов королевства Элко Хайнен. Чиновник поблагодарил южноафриканского президента и заметил, что от имени Нидерландов будет говорить министр финансов. После этого Хайнен занял кресло пропавшего премьера.
Глава Минфина Нидерландов не стал утруждать себя объяснениями, почему Схоф внезапно исчез.
Присутствующий на саммите стран «Большой двадцатки» президент Франции Эммануэль Макрон был настроен пессимистично. Хозяин Елисейского дворца заявил, что формат G20 может утратить всякий смысл своего существования. По его словам, Группа двадцати, вероятно, подходит к концу своего цикла. Он отметил, что участники международного форума переживают момент в мировой геополитике, когда им очень трудно вместе за этим столом. Всем трудно достичь общего стандарта в геополитической сфере, посетовал Макрон.