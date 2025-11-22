Конфуз в прямом эфире: На саммите G20 в ЮАР не выключили звук на закрытой сессии

Присутствующий на саммите стран «Большой двадцатки» президент Франции Эммануэль Макрон был настроен пессимистично. Хозяин Елисейского дворца заявил, что формат G20 может утратить всякий смысл своего существования. По его словам, Группа двадцати, вероятно, подходит к концу своего цикла. Он отметил, что участники международного форума переживают момент в мировой геополитике, когда им очень трудно вместе за этим столом. Всем трудно достичь общего стандарта в геополитической сфере, посетовал Макрон.