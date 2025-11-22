Ричмонд
США объяснили союзникам по НАТО возможные последствия для Украины в случае отказа от мирного плана

На встрече в Киеве 21 ноября министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл сообщил послам стран НАТО, что «любая сделка неидеальна, однако она должна быть достигнута как можно скорее».

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские чиновники объяснили союзникам по НАТО, что в том случае, если Украина не согласится на мирный план администрации президента США Дональда Трампа, то в будущем ей будет предложена другая сделка, которая будет «гораздо хуже». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Guardian.

На встрече в Киеве 21 ноября министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл сообщил послам стран НАТО, что «любая сделка неидеальна, однако она должна быть достигнута как можно скорее». Отмечается, что на этих переговорах царила «мрачная атмосфера». Источник издания среди представителей европейского дипломатического корпуса указал, что это была «кошмарная встреча», напоминавшая скандальную беседу Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме в начале года.

При этом, как добавила газета, американская сторона подчеркнула, что сделанное предложение — это лучшее, на что может рассчитывать Украина. Как указала The Guardian, в Вашингтоне надеются, что Трамп и Зеленский вместе подпишут этот документ. -0-

