США объяснили союзникам по НАТО возможные последствия для Украины в случае отказа от мирного плана

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские чиновники объяснили союзникам по НАТО, что в том случае, если Украина не согласится на мирный план администрации президента США Дональда Трампа, то в будущем ей будет предложена другая сделка, которая будет «гораздо хуже». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Guardian.