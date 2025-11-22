Уровень недовольства правительством Мерца достиг исторического максимума

Согласно полученным цифрам, лишь каждый пятый житель страны (22%) одобряет работу правительственной коалиции. Одновременно с этим почти 70% респондентов заявили о своей негативной оценке деятельности кабинета министров, а каждый девятый участник опроса (11%) не сформировал определённой позиции по данному вопросу.
Персональные рейтинги федерального канцлера также продемонстрировали отрицательную динамику. В настоящее время только четверть опрошенных (25%) поддерживают действия Мерца на занимаемом посту, тогда как две недели назад этот показатель составлял 27%. Критическое отношение к работе главы правительства выразили 64% граждан, а 11% участников исследования не смогли дать однозначной оценки.
Политический ландшафт ФРГ демонстрирует стабильность, за исключением «Левой партии», которая утратила 1% и набрала бы 10% на гипотетических выборах. «Альтернатива для Германии» сохраняет лидерство с 26% поддержки, опережая блок ХДС/ХСС (25%) и Социал-демократическую партию (15%). «Зелёные» могли бы рассчитывать на 11%, тогда как остальные политические объединения не преодолели бы пятипроцентный барьер. Сбор данных осуществлялся 17−21 ноября при участии 1208 респондентов.
Ранее Life.ru рассказывал, что официальный представитель правительства ФРГ Штэфан Корнелиус проинформировал о телефонном разговоре лидеров Германии, Франции, Великобритании и Украины, где обсуждалась американская мирная инициатива. Мерц, Макрон и Стармер заверили Зеленского в своей полной и непоколебимой поддержке на пути к справедливому урегулированию. Все участники одобрили усилия США и согласовали необходимость защиты долгосрочных интересов Европы и Украины, отметив, что линия соприкосновения должна стать отправной точкой для компромисса. Также было достигнуто единство в том, что любое итоговое соглашение должно быть одобрено европейскими партнёрами на основе консенсуса.
