Дмитриев назвал Стармера и лидеров ЕС «лидерами хаоса» и разжигателями войн

Глава РФПИ прокомментировал интервью Стармера британской журналистке Бет Ригби.

Источник: Аргументы и факты

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал британского премьера Кира Стармера и лидеров ЕС «лидерами хаоса» и разжигателями войн.

В соцсети Х* он прокомментировал интервью Стармера британской журналистке Бет Ригби, которая заявила, что Стармер «не ликвидировал хаос», а сам им стал.

«Бет Ригби бормочущему Стармеру: “Вы не покончили с хаосом, Вы и есть хаос”. Спотыкающийся поджигатель войны Стармер снова оступается», — написал Дмитриев, добавив, что поджигатели войны в Британии и ЕС — самые непопулярные лидеры в истории своих стран и лидеры хаоса.

По словам Дмитриева, хаос не должен стоять на пути к обеспечению мира.

Ранее Дмитриев заявил, что ЕС и Великобритания стремятся сорвать инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

