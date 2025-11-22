Дмитриев назвал Стармера и лидеров ЕС «лидерами хаоса» и разжигателями войн

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал британского премьера Кира Стармера и лидеров ЕС «лидерами хаоса» и разжигателями войн.
В соцсети Х* он прокомментировал интервью Стармера британской журналистке Бет Ригби, которая заявила, что Стармер «не ликвидировал хаос», а сам им стал.
«Бет Ригби бормочущему Стармеру: “Вы не покончили с хаосом, Вы и есть хаос”. Спотыкающийся поджигатель войны Стармер снова оступается», — написал Дмитриев, добавив, что поджигатели войны в Британии и ЕС — самые непопулярные лидеры в истории своих стран и лидеры хаоса.
По словам Дмитриева, хаос не должен стоять на пути к обеспечению мира.
Ранее Дмитриев заявил, что ЕС и Великобритания стремятся сорвать инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.