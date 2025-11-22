Нетаньяху сообщил о ликвидации пятерых высокопоставленных членов ХАМАС

Израиль ликвидировал в Газе пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в ответ на нарушение палестинским движением режима прекращения огня. Об этом в субботу заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«В ответ Израиль ликвидировал пятерых высокопоставленных террористов ХАМАС», — отметили в канцелярии Нетаньяху.
Напомним, соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС действует с 10 октября.
