Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху сообщил о ликвидации пятерых высокопоставленных членов ХАМАС

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении режима прекращения огня.

Источник: Аргументы и факты

Израиль ликвидировал в Газе пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в ответ на нарушение палестинским движением режима прекращения огня. Об этом в субботу заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Там уточнили, что ХАМАС отправило радикала на территорию, контролируемую ЦАХАЛ, для нападения на израильских солдат.

«В ответ Израиль ликвидировал пятерых высокопоставленных террористов ХАМАС», — отметили в канцелярии Нетаньяху.

Напомним, соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС действует с 10 октября.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше