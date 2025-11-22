На саммите G20 забыли отключить звук на закрытом выступлении главы ЮАР Рамафосы

В ЮАР открылся саммит «Большой двадцатки», мероприятие проходит без лидеров крупнейших стран: ни Владимир Путин, ни Дональд Трамп, ни Си Цзиньпин в Йоханнесбург не приехали. Вопреки традициям, участники G20 приняли декларацию в самом начале первого дня: в ней они выступили за мир на Украине и в других регионах, а также призвали расширить Совбез ООН. Не обошлось и без конфузов: организаторы забыли прервать трансляцию закрытой сессии, а премьер Нидерландов пропал из зала прямо перед своим выступлением.