В Германии испытали новейший подводный дрон-акулу для выслеживания диверсантов

Аппарат, производимый компанией Euroatlas, имеет форму, напоминающую акулу, и длину около восьми метров. Его вес достигает 4,5 тонны, а водородная силовая установка обеспечивает автономность в несколько недель. В модификации Foxtlot беспилотник способен находиться в пути без дозаправки до четырёх месяцев и преодолевать до десяти тысяч морских миль.