Bloomberg рассказал о шоке в ЕС из-за скорости продвижения плана Трампа

По его данным, европейские лидеры используют ту же схему, что и в начале этого года, когда президента Украины Владимира Зеленского «застали врасплох в Овальном кабинете». Как и тогда, «задача исправления курса» сейчас в основном ложится на лидеров Великобритании, Германии и Франции, говорится в публикации. Трио в частном порядке работает над более подробным ответом на американский план, который будет обсуждаться в ближайшие дни. Заявление, опубликованное в субботу, — это лишь временная мера, сказано в материале.