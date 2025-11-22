Слишком быстро и жёстко: Киев и союзники ошеломлены темпами продвижения мирного плана США

Европейские лидеры ранее уже заявили, что не согласны с ключевыми пунктами американского предложения. Немецкая газета Bild писала, что их особенно возмущают пункты о признании суверенитета России над Крымом и Донбассом, сокращении украинской армии, а также использовании замороженных российских активов. Вопросы безопасности, по мнению Европы, также остаются нерешёнными.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее одобрил мирный план из 28 пунктов, направленный на урегулирование конфликта на Украине. Однако Франция, Германия и Великобритания совместно с украинской стороной начали вести работу над альтернативным проектом, в котором бы учитывались многие положительные аспекты для Киева. Позже Трамп обозначил следующий четверг, 27 ноября, в качестве предельного срока для согласования мирного плана по Украине.
