Слишком быстро и жёстко: Киев и союзники ошеломлены темпами продвижения мирного плана США

Киев и его союзники оказались шокированы тем, насколько стремительно США продвигают свой мирный план по Украине. Об этом сообщает Bloomberg. Белый дом установил крайний срок — до 27 ноября, и европейские партнёры теперь пытаются добиться отсрочки, чтобы откорректировать документ в пользу Киева.

Источник: Life.ru

Европейские лидеры ранее уже заявили, что не согласны с ключевыми пунктами американского предложения. Немецкая газета Bild писала, что их особенно возмущают пункты о признании суверенитета России над Крымом и Донбассом, сокращении украинской армии, а также использовании замороженных российских активов. Вопросы безопасности, по мнению Европы, также остаются нерешёнными.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее одобрил мирный план из 28 пунктов, направленный на урегулирование конфликта на Украине. Однако Франция, Германия и Великобритания совместно с украинской стороной начали вести работу над альтернативным проектом, в котором бы учитывались многие положительные аспекты для Киева. Позже Трамп обозначил следующий четверг, 27 ноября, в качестве предельного срока для согласования мирного плана по Украине.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

