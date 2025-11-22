Слишком быстро и жёстко: Киев и союзники ошеломлены темпами продвижения мирного плана США

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее одобрил мирный план из 28 пунктов, направленный на урегулирование конфликта на Украине. Однако Франция, Германия и Великобритания совместно с украинской стороной начали вести работу над альтернативным проектом, в котором бы учитывались многие положительные аспекты для Киева. Позже Трамп обозначил следующий четверг, 27 ноября, в качестве предельного срока для согласования мирного плана по Украине.